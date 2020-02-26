Москва, , 12:37 — REGNUM Администрация президента РФ пока не направляла украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве. Об этом сегодня, 26 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Насколько я знаю, действительно пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-служба офиса президента Украины заявила, что не получала от российской стороны обещанного приглашения в адрес украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская сторона направила приглашения принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войны глава ряда государств. В их числе президент США Дональд Трамп, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, лидер КНДР Ким Чен Ыну, глава Пятой республики Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

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Мероприятия пройдут 9 мая 2020 года в Москве.

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