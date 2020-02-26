Джакарта, , 12:27 — REGNUM Делегация Всемирной мусульманской лиги посетила Индонезию, чтобы узнать о толерантности, сообщает Antara.

«В Индонезии существует большое разнообразие, но можно сохранять терпимость и объединяться, и мы, другие исламские страны, хотим подражать Индонезии», — отметил генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги.

«Мы, исламские страны в международном мире, действительно понимаем и ценим различные шаги Индонезии для продвижения умеренного и открытого ислама, который ориентирован на прогресс», — подчеркнул генеральный секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поощряет организацию саммита исламских стран в Куала-Лумпуре в Малайзии.

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