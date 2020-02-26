Киев, , 12:32 — REGNUM Решение об обновлении правительства Украины, и в частности, смене премьер-министра, решится в ближайшие две недели, сообщило 26 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Источники издания отмечают, что президент Зеленский еще не принял окончательного решения по вопросу, стоит ли менять главу кабмина.

«В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и социология, которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончаруку», — говорится в материале.

Также издание утверждает, что Сергей Тигипко — далеко не единственный кандидат на пост премьера.

В завершение СМИ отмечают, что за отставку Гончарука голоса в Раде точно есть, а вот за назначение нового премьер-министра — зависит от кандидатуры, которая будет предложена президентом.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве сообщило, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политикаСергея Тигипкона пост премьер-министра

Уже сегодня отдельные СМИ сообщили, что вопрос о назначении Тигипко решен на 99%.