Москва, , 12:23 — REGNUM Эффект от санкций, наложенных США на РФ, оказался прямо противоположен ожидаемому, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России.

«Санкции привели к тому, что Россия проводит политику дедолларизации и политику национализации элит, — сказал Шаповалов. — Мы видим, что те нормы, которые сейчас президент вынес на обсуждение в рамках изменения конституционного проекта, направлены и на это — сделать российскую политику и экономику более независимой от внешних воздействий. Вот результат, который получают США в рамках своей антироссийской санкционной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля члены Демократической партии США призвали американские власти ввести новый пакет санкций против России за возможное вмешательство в президентские выборы в Соединённых Штатах в 2020 году.