Москва, 26 февраля 2020, 12:23 — REGNUM Эффект от санкций, наложенных США на РФ, оказался прямо противоположен ожидаемому, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президент США Дональд Трамп продлил ещё на год действие санкций против России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля члены Демократической партии США призвали американские власти ввести новый пакет санкций против России за возможное вмешательство в президентские выборы в Соединённых Штатах в 2020 году.