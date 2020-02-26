Нью-Дели, , 12:30 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал протестующих в Нью-Дели к «гармонии». Об этом 26 февраля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Беспорядки в столице государства привели к гибели по меньшей мере 20 человек, среди которых были и сотрудники правопорядка. Ситуация накалилась, когда на улицах схлестнулись мусульмане и индуисты.

«Мир и гармония являются важными качествами в нашем духе. Я призываю моих братьев и сестер в Нью-Дели придерживаться мира и братства», — отметил Моди.

Беспорядки и столкновения в Нью-Дели были вызваны законом о гражданстве, позволяющим его приобретать не мусульманским меньшинствам в Пакистане, Афганистане и Бангладеш.

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