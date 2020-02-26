Москва, , 12:21 — REGNUM Каждую из предложенных поправок в Конституцию нужно рассматривать отдельно, а к наблюдению за голосованием следует привлечь самый широкий круг общественных организаций, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 февраля, комментируя обсуждение поправок.

В среду президент России Владимир Путин встретится с участниками рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Днём ранее в Госдуму поступили поправки, регламентирующие процедуру общенародного голосования по этим поправкам.

«Та картина процедуры голосования по поправкам в Конституцию нашей страны, которая складывается в настоящий момент, мне не нравится.

По содержанию я не могу согласиться с принципом голосования за все поправки кучей. Буду рад ошибиться, но, похоже, нам собираются навязать именно этот принцип. Многие из тех, с кем мне пришлось говорить о поправках в последнее время, отвергнут такой подход, отказавшись участвовать в голосовании или проголосовав против. Голоса надо собирать за каждую поправку отдельно, а потом оставить в законопроекте только те из них, которые наберут более половины, а лучше — более двух третей голосов.

Второй момент — форма, организация процесса голосования. Наблюдение за голосованием по такому важному вопросу — а он, согласитесь, важнее, скажем, выборов депутатов Государственной думы — только силами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат мне представляется ущербным. К наблюдению необходимо допустить самый широкий круг общественных организаций и партий. Электронному голосованию я вообще не верю.

В последнее время всё более активно звучит тезис о том, что предстоящее голосование должно быть основано на законе о референдуме и что все закреплённые в нём нормы в части, касающейся агитации, наблюдения за ходом голосования и ответственности за фальсификацию, должны распространяться на общероссийское голосование. Я этот тезис полностью поддерживаю», — отметил Михаил Демурин.