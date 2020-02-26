Анкара, , 12:34 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен следовать призыву турецкой оппозиции и приступать к переговорам с сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом Эрдоган заявил 26 февраля, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Восстановить прямой диалог турецкого и сирийского руководства предложил глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган заявил, что ранее уже говорил с президентом Сирии, однако тот оказался человеком «без совести».

«Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат», — сказал глава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Эрдоган, выступая в Измире, пообещал предпринять более «решительные шаги» в Сирии. Турецкая сторона ранее увеличила своё военное присутствие в сирийской провинции Идлиб.

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