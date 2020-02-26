Симферополь, , 12:16 — REGNUM В феврале 2014 года пути Крыма с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда. Об этом 26 февраля на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

«26 февраля на митинг у здания крымского парламента в Симферополе пришла собранная главарями запрещённой в РФ экстремистской группировки «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агрессивная толпа, в составе которой были в том числе нацисты из запрещённого в РФ «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и спровоцировали столкновения. В результате погибли двое участников митинга — Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева. Этот день стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда», — напомнил Аксёнов.

Он поблагодарил крымчан за мужество, выдержку и гражданскую зрелость.

«Именно эти качества, проявленные людьми всех национальностей, помогли нам сохранить мир и согласие на полуострове, избежать кровавого сценария, который готовили для Крыма киевские мятежники. В те февральские дни наши земляки показали всему миру, что мы — народ, который способен сам определять свою судьбу и своими руками творить историю», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшие участники митинга — Игорь Постный и Валентина Корнева — были посмертно награждены медалями «За защиту Республики Крым» 22 февраля 2018 года.

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