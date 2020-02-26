26 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Судьба сирийского Идлиба не будет решена на международных переговорах с участием Меркель и Макрона. Это кто такие вообще? Какие такие Меркель и Макрон? И сколько у них в Сирии дивизий?

Владимир Васильев, , 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 25 февраля 2020 года, что по вопросу сирийского урегулирования согласовывается встреча в многостороннем формате. Её участниками будут Россия, Турция и Иран. Таким образом, речь идёт о встрече лидеров трёх стран в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Точная дата пока не определена, идёт согласование графиков президентов.

Башар Асад и Владимир Путин на авиабазе Хмеймим в Сирии Kremlin.ru

Дмитрий Песков также заявил, что встреча в четырехстороннем формате с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в настоящий момент не прорабатывается.

Услышав эту новость, облегчённо выдохнули патриотически настроенные российские эксперты. Дело в том, что 21 февраля на сайте Елисейского дворца появилось короткое коммюнике. Согласно этому сообщению, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе этих переговоров по телефону была обсуждена ситуация в Сирии, в частности в Идлибе, и последние события в Ливии. В коммюнике также говорилось:

«Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения. В связи с этим они сочли необходимым в кратчайшие сроки, в четырехстороннем формате, встретиться с президентом Путиным».

25 февраля перспективу четырёхсторонней встречи по Сирии прокомментировал и турецкий президент. Он сказал: «Касательно встречи 5-го марта присутствие Макрона и Меркель пока не ясно, так как они не смогли договориться с Путиным».

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Появление в российской печати информации о потенциальной возможности четырёхсторонней встречи руководителей Германии, Франции, России и Турции по сирийскому урегулированию вызвало шквал критики со стороны патриотически настроенных российских экспертов.

В частности, достаточно резкую оценку дал ТГ-канал «Русский ориенталист»: «Судьба сирийского Идлиба будет решена на международных переговорах с участием Меркель и Макрона. А это кто вообще? Какие такие Меркель и Макрон? И сколько у них в Сирии дивизий? То есть не Путин и Эрдоган, и тем более не Асад с оппозицией, а главы ЕС, формально не имеющие к Сирии никакого отношения, будут решать её судьбу. Это что за позор-то такой? Теперь у нас появились старшие товарищи, которые накинут при случае поводок?»

Надо отдать должное мудрости военно-политического руководства России. Меркель и Макрону во встрече отказали, но сделали это корректно, без лишнего шума. А общественности ситуацию объяснил Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов «идет ли речь о четырехстороннем формате с участием Меркель и Макрона», он сказал: «В настоящий момент нет».

Следует отметить, что инициатива четырёхсторонней встречи со стороны руководителей Германии и Франции это был сильный ход — это была попытка перехватить у России сирийскую повестку, а в дальнейшем постепенно развернуть ситуацию к изначальному сценарию, который предполагает низложение Башара Асада и превращение Сирии в колонию Запада.

Башар Асад и Владимир Путин на авиабазе Хмеймим в Сирии Kremlin.ru

Кроме того, переход к четырёхстороннему формату в составе Германии, Франции, России и Турции привёл бы к разрушению астанинского процесса по урегулированию кризиса в Сирии, странами-гарантами которого являются Россия, Турция и Иран. Фактически Тегеран был бы исключён из переговорного процесса. Это было бы не только несправедливо, но и неразумно.

Иран встал на сторону законных сирийских властей ещё в 2011 году, оказал и оказывает официальному Дамаску серьёзную помощь. По крайней мере, именно благодаря иранской поддержке Башар Асад сумел удержаться на 10% территории до 30 сентября 2015 года, т. е. до момента начала российской контртеррористической операции в этой стране. А теперь в основном с российской, отчасти и с иранской поддержкой, сирийское правительство сумело взять под свой контроль более 90% территории.

Что касается Германии и Франции, то они, как и все страны Евросоюза, на днях отметились новой порцией экономических санкций против Сирии. В санкционный список ЕС добавили восемь сирийских бизнесменов и две компании. По мнению ряда экспертов, с помощью санкций Евросоюз пытается помешать сирийскому правительству перейти от фазы войны к фазе послевоенной реконструкции и сделать этот процесс максимально сложным и затратным, чтобы официальный Дамаск не смог вернуть пострадавшие от войны территории к нормальной жизни и проиграл битву за послевоенный мир.

Сирийский солдат Syria.mil.ru

Франция вообще по отношению к Сирии — это страна-агрессор: её наземный воинский контингент находится на сирийской территории без приглашения сирийского правительства. По данным из турецких источников, около 200 военнослужащих Франции размещаются вместе с американскими военными на четырёх блокпостах в провинциях Ракка, Хасека и Дейр-эз-Зор.

Предстоящая в начале марта встреча президентов России, Турции и Ирана должна сыграть важную роль в дальнейшем урегулировании ситуации в Сирии. Надо полагать, что Россия и Иран выступят с общей позицией, основанной на территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Турция со своей стороны, конечно же, будет пытаться сохранить контроль над сирийским Идлибом в прежнем объёме, несмотря на успешное продвижение сирийских войск и освобождение ими от боевиков всё новых территорий.

В то же время полностью игнорировать предложения Москвы и Тегерана Анкара не может потому, что именно астанинский формат придает Турции некую легитимность присутствия на сирийской территории. В случае выхода из него, расторжения, в частности, Сочинского соглашения от 17 сентября 2018 года, которое было заключено между Турцией и Россией, Турция по международному праву на территории Сирии будет совершенно чётко определяться как страна-агрессор.

Турецкие военные в районе Расулайн Msb.gov.tr

Если же говорить о главной задаче предстоящего саммита, то речь идёт о предотвращении крупномасштабного военного конфликта в сирийском Идлибе между Турцией и Сирией, в который потенциально могут быть втянуты Россия и Иран. Ну, а Германия и Франция пусть пока покурят в сторонке. Ничего хорошего для Сирии они пока не сделали.