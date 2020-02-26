Москва, , 12:07 — REGNUM В Общероссийском народном фронте (ОНФ) не обсуждали возможность объединения с «Единой Россией». Об этом 26 февраля заявил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Николай Говорин («Единая Россия»).

«Нет, о таком я не знаю. Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно», — цитирует депутата «Газета.Ru».

Напомним, ранее издание «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента, руководстве «Единой России», а также близкие к правительству, сообщило о ребрендинге партии. Так, якобы будет изменено название партии — в нём останется слово «Россия».

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