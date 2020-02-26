Москва, , 12:03 — REGNUM

Абсолютизация задачи «улучшения имиджа России за рубежом» контрпродуктивна, следует прежде всего делать нашу страну и её народ понятными гражданам других стран, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 февраля, комментируя итоги исследования Российского совета по международным делам.

Ранее РБК сообщил, что для улучшения имиджа России за рубежом эксперты призвали создать в МИД департамент публичной дипломатии и активнее работать с зарубежной аудиторией, а также сделать более эффективным взаимодействие ведомств и организаций, занятых этой работой.

«Работать с зарубежным общественным мнением необходимо, и делать это надо активно и системно. Отдельная структура в МИДе, которая занималась бы такой работой целевым образом, и не только через СМИ, была бы полезна.

Дело тут, конечно, упирается не только в отсутствие необходимых объёмов финансирования, но деньги, конечно, нужны. Акцент я бы предложил сделать на непосредственную работу с людьми (увеличение числа стипендий для получения образования в России, расширение сети филиалов российских вузов, системная лекционная работа, более активное участие российских экспертов в международных мероприятиях за рубежом и в России и так далее).

Вместе с тем необходимо понимать — и этот вопрос носит принципиальный характер — что абсолютизация задачи «улучшения имиджа России за рубежом» контрпродуктивна. Не только в западных странах, но и в развивающемся мире есть немалые аудитории, принципиально настроенные враждебно по отношению к нашей стране. Метать перед ними жемчуг бесперспективно, а подстраиваться под них, под их восприятие нашей страны вообще будет себе во вред. А такое у нас вполне возможно: гранты, тяга заработать, потребность в красивой и благостной картинке «результатов»… И вот речь уже пойдёт не о реальной России, а о её «имидже».

Мы же должны просто делать нашу страну и её народ понятными; «запудрить мозги» в современном мире никому не удастся. В этой связи принципиальное значение имеет не то, что мы даём о России за рубеж, а какова она на самом деле.

Ну и, наконец, не стоит называть это «публичной дипломатией»: это какой-то неживой штамп, привязанный к тому же к понятию государства. Департамент департаментом, но большую часть работы по улучшению восприятия нашей страны за рубежом как на Западе, так и на Востоке и Юге надо вести так, чтобы «уши государства», как говорится, «торчали» как можно меньше», — отметил Михаил Демурин.