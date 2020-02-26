Москва, , 12:00 — REGNUM Вашингтон хочет показать, что он не прекращает давления на Тегеран, хотя Америка уже продемонстрировала свою неготовность к военному столкновению с Ираном, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции оказались в новом расширенном санкционном списке Соединённых Штатов Америки якобы из-за несоблюдения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

«Здесь есть нюансы, связанные с особенностями американской антииранской политики, — сказал Шаповалов. — Как известно, США резко обострили эту политику 3 января, убив Сулеймани. Получив вполне конкретный военный ответ со стороны Ирана, США не смогли на него отреагировать военным путём. Они оказались не готовы к войне с Ираном. В этой ситуации США для чистоты мундира надо демонстрировать какую-то активность. Судя по всему, для США военная активность в отношении Ирана невозможна. В то же самое время нужно как-то отвечать. И таким ответом становятся действия санкционного характера».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, санкции вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы и «включают ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт».

Читайте ранее в этом сюжете: США наказали Россию и Китай новыми санкциями из-за Ирана