Москва, 26 февраля 2020, 12:00 — REGNUM Вашингтон хочет показать, что он не прекращает давления на Тегеран, хотя Америка уже продемонстрировала свою неготовность к военному столкновению с Ираном, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции оказались в новом расширенном санкционном списке Соединённых Штатов Америки якобы из-за несоблюдения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, санкции вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы и «включают ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт».
Читайте ранее в этом сюжете: США наказали Россию и Китай новыми санкциями из-за Ирана