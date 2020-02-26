Симферополь, 26 февраля 2020, 11:58 — REGNUM События 26 февраля 2014 года в Симферополе стали кульминацией, которая определила дальнейшую судьбу Крыма. Об этом 26 февраля на своей странице Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он напомнил, что крымчане, собравшиеся шесть лет у здания парламента на мирный митинг, призывали парламент как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, который показал, что почти 97% избирателей республики выступают за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.