Симферополь, , 11:58 — REGNUM События 26 февраля 2014 года в Симферополе стали кульминацией, которая определила дальнейшую судьбу Крыма. Об этом 26 февраля на своей странице Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«26 февраля 2014 года можно по праву назвать кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу нашего полуострова. В этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг, организованный партией «Русское единство» и другими пророссийскими силами. Тысячи крымчан пришли выразить свой протест против государственного переворота в Киеве и заявили о намерении защитить родной Крым от надвигающейся угрозы, от попыток перенести на нашу землю пламя гражданского противостояния», — отметил Аксёнов.

Он напомнил, что крымчане, собравшиеся шесть лет у здания парламента на мирный митинг, призывали парламент как единственный легитимный орган власти взять на себя ответственность за мир и безопасность полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, который показал, что почти 97% избирателей республики выступают за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.