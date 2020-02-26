Киев, , 11:56 — REGNUM Первые радостные впечатления от деятельности президента Украины Владимира Зеленского закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия, заявил 26 февраля украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя последние события в стране.

Эксперт отметил, что период превращения «неопытного и молодого» политика в мужественного и справедливого лидера нации, в котором так нуждается Украина, сильно затянулся.

«Парадокс в том, что у молодого президента и еще более молодого премьер-министра целый «вагон времени», а у Украины времени уже нет. Точно так, как у нас нет времени на самообучение случайных, неопытных людей, имитирующих работу депутатов и министров. Тем более, у страны «нет времени на раскачку» или «неряшливые» эксперименты в политике и экономике», — подчеркнул Небоженко.

Также он заявил, что «молодость и новизна» президента Зеленского легко сочетается с чудовищной коррупцией, бюрократизацией и управленческой импотенцией украинской власти.

«Хуже другое. Мы не знаем, куда идет президент Зеленский, что сделает в следующий раз — он не может или не хочет никому объяснить свои планы и действия… В президентской власти всё происходит спонтанно, резко и болезненно для украинского общества», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинский политик Борислав Береза заявил, что Зеленский выглядит «плохо и затравленно, глаза уже не блестят… Усталость тоже видна, невеселое выражение лица».

Также, по информации СМИ, Зеленский в настоящий момент готовит смену премьер-министра страны. По предварительной информации, вместо Алексея Гончарука пост главы правительства может занять Сергей Тигипко.