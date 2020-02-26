26 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Иначе как истерикой назвать позавчерашнюю редакционную статью русофобской и правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» нельзя. Ибо ее хозяева и редакторы вознамерились ни много ни мало «всеми силами противодействовать внесению поправок по запрету отчуждения российских земель» в Конституцию Российской Федерации.

Анатолий Кошкин, , 11:51 — REGNUM Иначе как истерикой назвать позавчерашнюю редакционную статью русофобской и правонационалистической газеты Японии «Санкэй симбун» нельзя. Ибо ее хозяева и редакторы вознамерились ни много ни мало «всеми силами противодействовать внесению поправок по запрету отчуждения российских земель» в Конституцию Российской Федерации. Так и пишут, обращаясь к своему премьеру Синдзо Абэ и всем японцам: «В связи с вопросом о поправках в российскую Конституцию, которые продвигает президент России Владимир Путин, возникла ситуация, совершенно нетерпимая для Японии, которая должна решить проблему северных территорий».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Что значит «нетерпимая»? А это означает, что Япония должна переходить в контрнаступление и заставить президента Путина «отказаться» от намерения внести в Конституцию РФ запрещение вести переговоры об отчуждении российских земель. Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия». Небезынтересно, что же это за меры? Отказ сотрудничать в выращивании помидоров на наших Курилах или что-то пострашнее? Хотелось бы понять.

Складывающуюся ситуацию с поправками «Санкэй симбун» называет не иначе как «кризис» и требует решительных мер: «Правительство Абэ должно в полной мере осознать нависший над нами кризис и предпринять все возможные усилия для того, чтобы не допустить внесения в Конституцию России поправки по «территориальным вопросам». Но как, господа-саны, вы мыслите подобное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенной России? Или, опираясь на военные базы вашего сюзерена — США — на японской территории, вы нашу страну суверенной не считаете и допускаете в отношении нее грубый шантаж. Если так, то вы, право, ошиблись адресом.

Но это даже неплохо, господа редакторы из «Санкэй», что вы выплеснули ваш неправедный гнев и встали на путь угроз. Пусть наш народ узнает, чего стоят японские улыбки и посулы «манны небесной», как быстро они превращаются в русофобский оскал.

Уверен, что эта редакционная статья с угрозами в адрес нашей страны будет замечена властными структурами России и вызовет надлежащий ответ компетентных органов, в первую очередь МИД РФ, неизменно оформляющий аккредитацию корреспондентов «Санкэй симбун» в Москве.