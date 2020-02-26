Хошимин, Вьетнам, , 11:55 — REGNUM Администрация города Хошимин приняла решение не выдавать новые разрешения на работу гражданам Южной Кореи, проживающих в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, сообщает агентство Vietnam News Agency со ссылкой на заявление мэра города Хошимина.

Известно, что данные меры были приняты 25 февраля в связи с распространением коронавируса нового типа в данном регионе.

Отмечается, что представители посольства Южной Кореи во Вьетнаме также подтвердили информацию относительно запрета вьетнамских властей на некоторые типы виз для южнокорейских граждан.

Напомним, что 26 февраля в Южной Корее выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 153 случая пришлись на город Тэгу, где находится один из очагов инфекции. Общее число зараженных увеличилось до 1 146 человек, а число погибших — до одиннадцати человек.

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