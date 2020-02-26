Тегеран, , 11:56 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что вспышка коронавируса не должна превращаться в оружие, используемое против врагов. Об этом 26 февраля сообщает Al Arabia.

«Коронавирус не должен использоваться в качестве оружия в руках наших врагов, желающих уничтожить производство в стране», — подчеркнул Рухани в комментарии журналистам.

Напомним, от вспышки коронавируса в Иране погибли 15 человек, общее число заболевших составило 95 человек.

Одиннадцать стран Ближнего Востока закрыли свои воздушные и сухопутные границы с Исламской Республикой, что наносит серьезный экономический ущерб Тегерану.

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