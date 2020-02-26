Рига, , 11:47 — REGNUM Латвийские службы следят за ситуацией в мире в связи с распространением коронавируса COVID-19 и находятся в высокой готовности к эпидемии. Об этом, как пишет портал LSM, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после антикризисного заседания правительства.

По его словам, пока случаев заболевания коронавирусом в Латвии выявлено не было, а готовность служб находится на высоком уровне.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькиле сообщила, что в Риге и регионах могут полностью обеспечить больничными койками и условиями карантина 100 пациентов. Если число заболевших превысит это число, работа клиник будет реорганизована.

По её мнению, в Латвии приняты более строгие меры безопасности в связи с COVID-19, чем во многих других странах ЕС.