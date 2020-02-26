Вильнюс, , 11:47 — REGNUM Председатель правящей партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис сегодня, 26 февраля, объявил о созыве внепланового совещания правящей коалиции на которой предложит всем парламентским партиям, в том числе и оппозиционным, подписать соглашение о поведении партий и политиков в условиях распространения коронавируса в Евросоюзе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На заседании также будет обсуждаться проект соглашений партий, согласно которому политики страны возьмут на себя обязательство не сеять панику и дезинформацию, быть политически корректными и объективными, работать едино на благо людей, не пользоваться ситуацией вокруг коронавируса для своих политических целей», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Карбаускис.

Ранее оппозиционные либералы уже выступили с обвинениями к правительству, что, по их мнению, власти борются с недопущением проникновения коронавируса в Литву «только на бумаге».

Правительство Литвы, напомним, планирует из-за угрозы коронавируса ввести в Литве режим чрезвычайной ситуации.