Киев, 26 февраля 2020, 11:53 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины создаст отдельное управление по расследованию преступлений, совершённых в ходе акций протеста в конце 2013 — начале 2014 года, заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщила 25 февраля пресс-служба ведомства.
По её словам, ГБР расследует 49 уголовных дел, касающихся майдана.
В рамках одного из дел было объявлено подозрение бойцу спецподразделения «Омега», которого подозревают в убийстве протестующих.
Венедиктова добавила, что вскоре после создания подразделения, будет объявлен конкурс на должность его руководителя.
Как сообщало ИА REGNUM, майдан считают «Революцией достоинства» 45,5% жителей Украины. Около 40% опрошенных считают майдан не вполне законной сменой власти, либо государственным переворотом.
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