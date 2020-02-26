Киев, , 11:53 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины создаст отдельное управление по расследованию преступлений, совершённых в ходе акций протеста в конце 2013 — начале 2014 года, заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, сообщила 25 февраля пресс-служба ведомства.

По её словам, ГБР расследует 49 уголовных дел, касающихся майдана.

«Наши следователи уже направили в суд два «дела майдана» — о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов», — рассказала она.

В рамках одного из дел было объявлено подозрение бойцу спецподразделения «Омега», которого подозревают в убийстве протестующих.

Венедиктова добавила, что вскоре после создания подразделения, будет объявлен конкурс на должность его руководителя.

«Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, майдан считают «Революцией достоинства» 45,5% жителей Украины. Около 40% опрошенных считают майдан не вполне законной сменой власти, либо государственным переворотом.

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