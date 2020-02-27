Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM Политика экономических (запрет на экспорт в Россию целых критически важных технологических линеек и технических новинок) и идеологических санкций (фальсификация истории, приравнивание Советского Союза к агрессивной Германии 1933−1945 годов) должна была отрезвить и, похоже, немного отрезвила высшее руководство нашей страны. Надежды на то, что за проданные нефть, газ, алюминий, титан и зерно можно абсолютно всё купить, — рухнули.

Пора подумать и об отечественных производителях, а не о том, как бы побыстрее вступить в ВТО (вступили… а толку?), встроиться в качестве производителей сырья в мировую экономику, демонстрируя верноподданническую лояльность путем оплёвывания российской истории времён Советского Союза.

Стыдно для такой страны, как Россия, зависеть от нескольких трубопроводов, ведущих в Европу, Турцию и Китай и качающих по мало зависимым от нас ценам невозобновляемые природные ресурсы.

Уход в отставку правительства Медведева с его либеральной политикой породил у российских промышленников не только радость по этому поводу, но и надежды на перемену экономического курса. В этой связи представляет значительный интерес комплекс предложений промышленника и политика Константина Бабкина, опубликованный в его колонке «Нашей стране нужен Новый курс!»

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Ценностные основы и ориентиры новой программы

Исходным для предложений Бабкина является утверждение о том, что, «несмотря на наличие у России всех объективных условий для движения вперёд, страна отстаёт в темпах развития. Неравенство людей в доходах и в доступе к различным благам велико и увеличивается, накапливаются иные социальные проблемы».

Автор справедливо указывает, что попытка пристроиться к другой цивилизации ведёт к дроблению и ослаблению, к потере ориентиров и деградации. Сторонники, а по сути, агенты иных цивилизаций и глобалисты стараются показать нашу страну как традиционно отсталую, а историю России — как череду трагедий и кровавых драм. Подтверждений тому масса, достаточно посмотреть любую программу СМИ «от Венедиктова» или «от Сванидзе» и иже с ними.

Об экономике

Экономика даёт государству мощь, а людям — достаток и востребованность. Но какая структура экономики необходима России? Неужели только «выкопай, выкачай и продай»?

Да, некоторые страны могут жить за счёт торговли, какие-то — за счёт банковского сектора или сферы услуг. Некоторые народы до сих пор живут натуральным хозяйством. Но мы не Швейцария, не Лихтенштейн, не Таиланд, и, слава богу, не Папуа — Новая Гвинея.

Экономика России как крупного государства и самостоятельной цивилизации должна иметь комплексное развитие. Стержнем экономики должно быть производство несырьевых товаров, а стержнем экономической политики — создание условий для несырьевого производства. Вместо этого в стране убиты станкостроение, часовая промышленность, авиастроение, производство подшипников, множество других отраслей промышленности высоких переделов, получавших дополнительную прибавочную стоимость к используемому сырью.

Для оживления производства Бабкин предлагает реализацию трёх составляющих:

1) Стимулирующая налоговая политика. Помните, как г-н Медведев говорил народу: «Денег нет, но вы держитесь»? В это же время бюджет страны верстается с огромным денежным избытком доходов, так называемым профицитом. На конец 2019 года годовые остатки федерального бюджета составляли более триллиона рублей. Государство собирает денег значительно больше, чем ему требуется и чем оно в состоянии эффективно использовать. Даже несмотря на системное воровство, когда воруют не миллионами рублей, а тоннами денег (как известный полковник Захарченко с неизвестными покровителями).

В Сахалинской области мы это хорошо видим по затратным, но неэффективным проектам территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух».

При этом налоговый пресс неизменно растёт, налоги собираются там, где их легче собрать. Излишки денег хранятся за рубежом. Всё это угнетающе действует на производственную активность.

Требуется снизить налоги, причём так, чтобы в выигрыше оказались те, кто занимается созидательным трудом. Это означает снижение налогов на невысокие зарплаты, возврат инвестиционной льготы по налогу на прибыль, обратный «налоговый манёвр», который приведёт к снижению цен на энергоносители и прочее сырьё. Это означает значительное снижение всех прочих налогов;

2) Разумный протекционизм. В процессе присоединения к ВТО, в попытках присоединиться к «мировой экономике» или к экономике соседних цивилизаций Европы или Китая Россия в значительной мере открыла свой рынок, поставив собственных производителей в неравные условия по отношению к их зарубежным конкурентам.

Но вся экономическая политика, и внешнеторговая в том числе, должна быть нацелена на создание для тех, кто желает заниматься производством несырьевых товаров в России, комфортных условий. Это означает разумное регулирование доступа на внутренний рынок и борьбу за равные условия доступа на рынки других стран. Это означает не стимулирование вывоза сырья и постоянное повышение цен на него для российских потребителей, а стимулирование его глубокой переработки на российских предприятиях. Это и есть разумный протекционизм;

3) Мягкая денежно-кредитная политика. Она не должна ограничиваться зацикленностью на борьбе с инфляцией, выпячиванием того или иного частного экономического показателя, а должна иметь главной целью стимулирование экономики.

Вместо монополизации банковской системы её следует диверсифицировать и развивать. Ведь дешёвые кредиты для инвесторов и для потребителей до сих пор недоступны. Нынешние ставки кредитов кормят банкиров, но душат отечественную экономику. Нужна не «стерилизация денежной массы», а активное кредитование развивающейся экономики.

Стимулирование производства продукции высоких переделов вместо стимулирования вывоза сырья откроет многочисленные возможности для инвестирования, привлечёт в Россию капиталы, снизит зависимость от колебаний мировой конъюнктуры и повысит устойчивость страны к санкциям и прочему давлению внешних сил.

Очевидно, что развитие несырьевого производства повлечёт за собой технологическое совершенствование, резко повысит востребованность науки, создаст запрос на качественное образование. «Утечка мозгов», характерная для выпускников лучших вузов страны, объясняется ведь не только недостаточной оплатой труда в отечественной науке, а просто отсутствием самой возможности применить свои знания.

По мнению Константина Бабкина, ускоренное развитие аграрного сектора повысит уровень продовольственной безопасности страны, увеличит доходы сельских жителей, повысит привлекательность сельского образа жизни, позволит заселить огромные территории и постепенно превратить всю территорию страны в ухоженный сад.

То, что это слова не прожектёра, а реалиста, показывает жизненный опыт самого Бабкина, успешно поднявшего захиревший было в современных условиях завод «Ростсельмаш» — одну из опор отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

Государство и общество

У власти в России до сих пор находится не просто крупный капитал, а экспортно ориентированные сырьевики, считающие, что на их век хватит. А так как у нас с гласностью пока хорошо, а вот со слышимостью — плохо, задача состоит в улучшении этой слышимости. Чтобы здравые идеи разумных людей стали достоянием как общественности, так и новых ответственных политиков на федеральном и региональном уровнях.

Какой механизм для этого предлагается Бабкиным?

«Несмотря на работающие со скрипом социальные лифты, в органах власти есть много разумных, патриотично настроенных людей. Однако объединяющей их идеологии нет, и каждый работает в своей ячейке. Наша задача — найти подходы к добронамеренным чиновникам и сделать их своими союзниками.

Важно показывать, что у охранителей-патриотов и у либералов-глобалистов, контролирующих экономическую, образовательную политику, — диаметрально противоположные цели. Одни хотят защищать цивилизацию, вторые работают на её ослабление.

Важно показывать, что мы за сильное государство, за сильное общество, за развитие, за народ».

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Публикация основных положений Разумной промышленной политики сразу после январского послания президента России Федеральному собранию, несомненно, адресована в первую очередь и новому правительству, и каждому человеку, настроенному не на бегство из страны, не на медленный жизненный дрейф по течению, а на ее преобразование в интересах народного большинства. Пока в управлении родной державой преобладают интересы меньшинства. Но у народного большинства есть возможность стряхнуть с себя апатию и воспользоваться продуманной и вполне реалистичной системой предложений Константина Бабкина.

Действительный государственный советник Сахалинской области 1-го класса, Южно-Сахалинск, Сергей Пономарёв