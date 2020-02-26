Сеул, , 11:39 — REGNUM Посольство Индонезии в Сеуле активизировало усилия по защите граждан страны в Южной Корее перед лицом вспышки коронавируса, сообщает Antara.

В настоящее время в Южной Корее проживает 37 043 граждан Индонезии.

Посольство Индонезии в Сеуле продолжает распространять важную информацию для повышения осведомленности общественности в области профилактики коронавируса.

Координация также осуществляется с различными соответствующими органами в Южной Корее и центральным правительством для проведения превентивных мер.

«Мы призываем общественность сохранять спокойствие и следить за информацией, поступающей из надежных источников и посольства Индонезии в Сеуле», — заявил посол Индонезии в Южной Корее Умар Хади.

Напомним, Южная Корея сообщила о 977 недавних случаях заражения коронавирусом.