Подгорица, , 11:36 — REGNUM На автомобильном пограничном посту между Черногорией и Сербией черногорские полицейские изъяли партию футболок с принтом в виде себского флага (239 штук) и 70 факелов. Об этом сообщает издание «Dnevne novine».

По сообщению полиции — груз был обнаружен при досмотре двух частных автомобилей на границе.

Это уже второй случай конфискации футболок с триколорами. Первую партию сняли с международного автобуса из Белграда.

Напомним, что в Черногории проходят акции протеста прихожан Сербской православной церкви против закона о свободе вероисповедания. Они проходят под сербскими флагами. Также в разных концах страны на стенах почту каждый день появляются граффити с изображением сербского триколора.