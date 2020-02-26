Исламабад, , 11:37 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс прибыл в Пакистан с официальным визитом, об этом 26 февраля сообщает Geo TV.

Высокопоставленный американский чиновник проведет переговоры с премьер-министром страны Имран Ханом.

«Как сказа президент Дональд Трамп на этой неделе: «Наши отношения с Пакистаном очень хорошие». Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Имран Ханом в Исламабаде», — написал Росс на своей странице в Twitter.

Переговоры коснутся импорта пакистанской продукции на американские рынки, а также подписания важных документов, углубляющих двустороннее экономическое сотрудничество.

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