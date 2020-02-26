Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM Сегодня утром 26 февраля, в районах Индии, пострадавших от массовых беспорядков, сохраняется напряжённость. Количество погибших достигло 20 человек. Ранее сообщалось о 17 жертвах. При этом увеличилось и число раненых — со 150 до 183. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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Также сообщается, что накануне поздно вечером советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетил пострадавшие от столкновений районы (в частности, Силампур, Мауджпур и Джаффрабад), чтобы оценить положение в области правопорядка. Кроме того, в офисе главы полиции северо-восточного Дели он провёл срочное совещание.

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Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в индийской столице вспыхнули 24 февраля на фоне принятия закона о гражданстве, который упрощает его получение для не мусульман соседних стран — Бангладеш, Пакистан, Афганистан. Противники этого закона считают его направленным на дискриминацию мусульманского населения страны и требуют его отмены.

Протестующие бросали камни, били стёкла, поджигали магазины и автомобили. Не обошлось без стычек с полицией.

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