Киев, , 11:26 — REGNUM Вопрос о назначении Сергея Тигипко новым премьер-министром Украины решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время, сообщило 26 февраля украинское издание «Левый берег».

СМИ отмечает, что эту информацию подтвердили сразу несколько не связанных между собой источников во власти и близких к ней.

«Этот вопрос решён. Гончарук защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — цитирует издание слова одного из источников.

Как говорится в публикации, сегодня, 26 февраля, завершается работа миссии МВФ в Киеве и сразу после этого готовятся объявить о смене премьера.

«Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», — уточнил собеседник в парламенте.

Вечером 25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве сообщило, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

ИА REGNUM напоминает, что Тигипко ранее возглавлял Нацбанк и занимал должность вице-премьера по социальной политике в правительстве Николая Азарова при президентстве Виктора Януковича.

Алексея Гончарука назначили премьер-министром Украины 29 августа 2019 года, и формально до августа 2020 года у него есть иммунитет от отставки.