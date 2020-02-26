Москва, 26 февраля 2020, 11:22 — REGNUM Одна из причин продления президентом США санкций против РФ стандартно бюрократическая, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов назвал ещё одну причину продления американских санкций. Речь идёт о внутриполитической ситуации в США, когда каждый кандидат в президенты Америки старается продемонстрировать свою антироссийскую ориентацию.
Читайте ранее в этом сюжете: Политическая паранойя: кандидаты в президенты США соревнуются в русофобии