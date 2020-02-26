Москва, , 11:22 — REGNUM Одна из причин продления президентом США санкций против РФ стандартно бюрократическая, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Санкции были введены в отношении конкретного повода, и они будут продолжены, видимо, ещё достаточно длительный период времени, — сказал Шаповалов. — США автоматически продлевают действие санкции. Это напоминает «акт Магнитского», который продлевается постоянно. В своё время была поправка Джексона-Вэника, которая тоже действовала практически постоянно. По сути, даётся сигнал, что политика США в отношении РФ неизменно негативная. И никаких существенных изменений не происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов назвал ещё одну причину продления американских санкций. Речь идёт о внутриполитической ситуации в США, когда каждый кандидат в президенты Америки старается продемонстрировать свою антироссийскую ориентацию.

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