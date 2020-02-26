Киев, , 11:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы правительства Украины, сообщило 26 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания уверены, что данный вопрос будет решён в течение двух недель. Зеленского беспокоит низкая эффективность правительства, а также низкий рейтинг доверия населения.

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В СМИ также отметили, что Сергей Тигипко — не единственный кандидат на должность премьер-министра. Вторым возможным кандидатом является бывший вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

По словам собеседников газеты, в Верховной раде достаточно голосов за отставку действующего премьер-министра страны Алексея Гончарука, но он должен сам написать заявление об отставке, поскольку у него есть иммунитет от увольнения до 29 августа 2020 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский ведёт переговоры с бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко. Тот, якобы, может возглавить правительство.

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