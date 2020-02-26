Багдад, , 11:26 — REGNUM Влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр призвал курдского лидера Масуда Барзани не поддерживать военное присутствие США в Ираке, об этом 25 февраля сообщает Rudaw.

С точке зрения властей Иракского Курдистана, вооруженные силы США необходимы Ираку для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мое послание брату Масуду заключается в том, что он не должен поддерживать американцев. От нас ему пользы больше, чем от них», — цитирует издание слова Ас-Садра.

Напомним, вооруженные силы США ведут в Ираке борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной коалиции.

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