Джакарта, , 11:13 — REGNUM Правительство Дании сотрудничает с правительством индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара в области экологически устойчивого развития, сообщает Antara.

Губернатор провинции приветствовал сотрудничество с Данией и заверил, что Западная Нуса-Тенгара дружественно относится к инвестициям, бизнесу и гостям.

Целью сотрудничества является поощрение двух регионов, остров Ломбок в Индонезии и остров Борнхольм в Дании, к созданию устойчивой «зеленой» среды.

Издание отмечает, что производство энергии и утилизация отходов важны для всех слоев общества, особенно для тех, кто живет на архипелаге. Поэтому потребность в возобновляемой энергии очень важна, особенно для защиты окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Дании изучают возможности для сотрудничества в области развития науки и образования.

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