Яунде, , 11:09 — REGNUM Десятки молодых людей вышли на акцию протеста возле французского посольства в столице Камеруна, Яунде, выражая возмущение в связи с тем, что, по их словам, является «оскорбительным» высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона в сторону президента Камеруна Поля Бийи. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, жители западноафриканской страны выразили протест в связи с заявлением Макрона, сделанным им в разговоре с камерунским активистом в Париже, в котором они обсуждали ситуацию с задержанием лидера оппозиции Камеруна Мориса Камто, который в конечном итоге был освобожден из тюрьмы после девяти месяцев в октябре 2019 года.

В этом видео, опубликованном в социальных сетях, президент Франции также заявил, что в Камеруне произошли «недопустимые нарушения прав человека», имея в виду продолжающийся в течение трех лет сепаратистский кризис, из-за которого более 700 000 жителей англоязычных регионов были вынуждены покинуть свои дома.

«Я позвоню президенту Бийе на следующей неделе, и мы обеспечим максимальное давление, чтобы ситуация закончилась», — сказал Макрон активисту.

Его замечания, однако, были раскритикованы жителями столицы страны, Яунде.

«Нам комфортно с нашим президентом. Он человек мира», — крикнул один из протестующих.

«Франции нечему учить Камерун, и Макрон должен извиниться за то, что намекнул, что наш президент — его марионетка», — сказал другой.

Один протестующий нес плакат с просьбой к Макрону уважать старших, подчеркивая тот факт, что Камерун является суверенным государством, передают репортеры.

Гражданская активистка Ивон Бийя сказала, что протест у посольства получил поддержку властей.

«Это политическая манипуляция. Кто-то говорит о том, что они [власти] плохо справляются со своей работой, но они считают, что могут мобилизовать этих молодых людей», — сказала она BBC.