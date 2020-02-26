Киев, , 11:05 — REGNUM Минские соглашения частично утратили свою актуальность, заявила депутат Верховной рады Украины, заместитель главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Марина Бардина 25 февраля в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий рассказала, что Минские соглашения являются единственным форматом урегулирования конфликта в Донбассе.

«В своей части они уже стали неактуальны, в частности, по невыполнению ряда тех вещей, которые были утверждены до 2016 года», — отметила Бардина.

Она также добавила, что президент Украины Владимир Зеленский ставит политический вопрос о контроле границы между Россией и Донбассом. Только при этом условии возможно проведение местных выборов в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина в одностороннем порядке разрабатывает «поправки» к Минским соглашениям.

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