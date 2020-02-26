Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик выразил обеспокоенность по поводу убийств демонстрантов в столице Индии, городе Нью-Дели, об этом 26 февраля он сообщил на брифинге для журналистов.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. В этом заключается обязанность Генерального секретаря», — отметил Дюжаррик.

Представитель главы ООН призвал к сдержанности правоохранительные органы Индии, которые должны позволить гражданам мирно выражать свой протест.

Напомним, акции протеста в Нью-Дели переросли в столкновения с полицией, в результате уличных боев погибли порядка 20 человек, в том числе сотрудники правопорядка.

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