Киев, , 10:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на большом совещании по ситуации в угольной отрасли, которое состоялось 25 февраля, выглядел «плохо и затравленно», заявил украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

«Глаза уже не блестят… Усталость тоже видна, невеселое выражение лица. Отсутствие огонька в его глазах мне не нравится. С таким настроением врагов Украины не победить», — добавил также Береза.

В целом, по оценке политика, если команда Зеленского будет продолжать все делать так, как делает сейчас, то скоро на Украине «будет совсем плохо, и это будет уже неисправимо».

ИА REGNUM напоминает, что на совещании Зеленский озвучил ряд поручений, связанных с функционированием на Украине угольной отрасли. В частности. президент заявил, что задолженность по зарплатам должна быть погашена в ближайшие месяцы — «если не будем это закрывать и пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату в эти месяцы».

Также Зеленский призвал представителей правительства посетить шахтерские города, чтобы лучше понять потребности регионов.

Кроме того, президент Украины призвал прекратить импорт угля из России.