Тбилиси, , 10:56 — REGNUM

Проблемы, волнующие сегодня грузинских политиков, а именно вопросы реформы избирательного законодательства, обсуждались за ужином, который устроило для представителей правящей партии и оппозиции посольство США.

Согласно официальной информации, на этом мероприятии присутствовали председатель парламента Арчил Талаквадзе и исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, независимые депутаты Гия Жоржолиани, Мариам Джаши и Тамар Чугошвили (все в прошлом были членами парламентского большинства, но вышли из его состава из-за разногласий по вопросам назначения судей и избирательной реформы), Ирма Инашвили от «Альянса патриотов», Давид Усупашвили от движения «Лело» (в прошлом соратник «Грузинской мечты» и председатель парламента созыва 2012 года), а также два представителя так называемой «объединенной оппозиции» — Григол Вашадзе от «Национального движения» и Нино Бурджанадзе от «Демократического движения».

От западных дипломатических представительств на ужине присутствовали посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и посол Германии Хуберт Книрш. А организатором встречи выступила заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд.

Лидеры «Грузинской мечты» комментариев по окончании ужина поджидавшим их журналистам не сделали, а представители «оппозиционных сил» поделились своими впечатлениями и частью информации, отметив, что остальная часть «конфиденциальна».

По мнению бывшего соратника «Грузинской мечты», а ныне — активного участника учрежденного банкирами движения «Лело» Давида Усупашвили, в ходе ужина он понял, что представители правительства Грузии вполне осознают те проблемы, которые свалились на страну в связи с реформой избирательной системы.

По его словам, эта встреча не может считаться продолжением начатого ранее и впоследствии прерванного процесса переговоров между властью и оппозицией по вопросам избирательной реформы. «Это был обмен мнениями, обычный ужин, который дают представители дипломатического корпуса. Ни по каким конкретным вопросам никаких соглашений достигнуто не было», — уклончиво сообщил Давид Усупашвили.

Не стала разглашать подробности беседы в посольстве США и Ирма Инашвили, отметив, что говорить о деталях она не может. Но сообщила, что беседа за ужином шла о политических процессах в стране и вопросах избирательной системы. «Это не та встреча, на которой достигаются какие-либо соглашения или подписываются меморандумы. Это была беседа в неофициальной обстановке», — заявила после встречи журналистам Инашвили.

По оценке Нино Бурджанадзе, целью встречи была попытка иностранных дипломатов перевести политические силы в нормальный предвыборный режим и содействовать созданию справедливой избирательной среды.

«Это был не очередной раунд переговоров, а лишь обмен мнениями и попытка найти выход из политического кризиса», — пояснила Бурджанадзе.

Как известно, грузинская оппозиция, которая сгруппировалась вокруг партии экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение» и его единомышленников, настаивает на проведении парламентских выборов 2020 года по чисто пропорциональной системе.

Напомним, что обещание введения такой системы дал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на фоне митингов в июне прошлого года, поводом для которых оппозиция избрала визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Соответствующий законопроект был подготовлен парламентским большинством, но утвердить его законодателям не удалось из-за протеста мажоритарных депутатов, что привело к новой волне акций протеста грузинской оппозиции. Попытки переговоров, к которым противостоящие стороны склонили ЕС и США, никаких результатов пока не дали, и обе стороны продолжают настаивать на своей точке зрения.