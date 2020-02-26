Берлин, , 10:59 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи призвала коллег из 15 стран мира воздержаться от чрезмерных мер, применяемых в отношении южнокорейских туристов. Об этом сообщает KBS.

Известно, что Кан Гён Хва сделала данное заявление 25 февраля в Берлине на встрече глав МИД, состоявшейся в рамках Стокгольмской инициативы по разоружению, демобилизации и реинтеграции (SIDDR).

Министр иностранных дел Южной Кореи отметила, что правительство страны принимает активные меры для борьбы с коронавирусом нового типа, а также призвала своих коллег заранее координировать их действия с правительством Южной Кореи, если нужно ввести карантинный контроль.

Она также акцентировала внимание на том, что региональные власти Китая в принудительном порядке помещают всех туристов, прибывающих из Южной Кореи, в карантин, и, что, по мнению Сеула, данные меры являются чрезмерным, а также выразила сожаление относительно того, что правительство Иордании запретило въезд в страну 53 корейцам и поместило их в карантин без предварительных консультаций и выяснений обстоятельств.