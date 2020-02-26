Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Запад продолжит давить на руководство Грузии и требовать от него проведения выборной реформы и налаживания диалога с оппозицией. Свое мнение 26 февраля высказал старший исследователь Германского фонда Маршалла (США) Джонатан Кац в эфире грузинской редакции «Голоса Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Западные партнеры Грузии хотят видеть выполнение грузинским правительством данных обещаний по избирательной реформе и обеспечение свободных и справедливых выборов», — сказал Кац.

Он отметил, что в правительстве и Конгрессе США были сделаны четкие заявления, и пока не видно, чтобы эти рекомендации были выполнены. Кац рассказал, что текущую внутреннюю политику Тбилиси на Западе многие воспринимают, как тупик, который несет угрозу евроатлантическому курсу Грузии, а также якобы способствует росту влияния Москвы на страну.

Эксперт подчеркнул, что на Западе ждут от грузинских властей, что они вместе с оппозицией смогут найти выход из сложившейся ситуации, иначе «будут долгосрочные последствия».

Напомним, официальные лица США и стран Евросоюза с января начали давление на грузинские власти, критикуя внутреннюю политику страны. Их обвинения повторяют те, что делает и оппозиция Грузии.

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