Москва, , 10:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассказал, зачем оппозиции устраивает несанкционированные митинги.

Глава государства отметил, что представители СМИ, в том числе оппозиционных, «придут, где бы вы ни были, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета это будет доведено до миллионов».

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы вы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!» — сказал Путин в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о действиях сотрудников Росгвардии на митингах, заявил, что сотрудники «дубинкой просто так не молотят». Участники митингов должны действовать в рамках действующего закона, не распускаясь и не допуская погромы, подчеркнул глава государства.

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