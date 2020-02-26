Москва, 26 февраля 2020, 10:39 — REGNUM Избирательная кампания в США окончательно приобрела в отношении России параноидальный характер, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президента Америки Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине.
При этом политолог пошутил, что мнимое вмешательство России в американские выборы очевидно растет, так как если во время прошлых выборов Москва якобы вмешивалась только в поддержку Трампа, то сейчас получается, что она вмешивается в поддержку абсолютно всех кандидатов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов отметил, что одной из причин продления санкций против РФ является общая стратегия США направления на ослабление РФ.
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