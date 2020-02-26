Москва, , 10:39 — REGNUM Избирательная кампания в США окончательно приобрела в отношении России параноидальный характер, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президента Америки Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине.

«Помимо стратегии давления на Россию, Трамп действует исходя из внутриполитических обстоятельств, — сказал Шаповалов. — Фактически сейчас избирательная кампания в США окончательно приобрела в отношении России параноидальный характер. И все без исключения кандидаты соревнуются в антироссийскости, фактически заменяя русофобией какие-то свои ценности, смыслы кампаний, идеи. По сути каждый из кандидатов заявляет, что он против России, а его конкуренты за Россию и являются российскими ставленниками. И продление Трампом санкционного режима, это сигнал американского президента, который хочет показать, что он как никто другой борется против России».

При этом политолог пошутил, что мнимое вмешательство России в американские выборы очевидно растет, так как если во время прошлых выборов Москва якобы вмешивалась только в поддержку Трампа, то сейчас получается, что она вмешивается в поддержку абсолютно всех кандидатов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов отметил, что одной из причин продления санкций против РФ является общая стратегия США направления на ослабление РФ.

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