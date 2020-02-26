Москва, , 10:38 — REGNUM Совфед одобрил закон о почетном звании «Город трудовой доблести», передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Устанавливаются правовые основы присвоения городам Российской Федерации почетного звания «Город трудовой доблести», жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В законе перечисляются основания для присвоения звания, а также определяется порядок внесения и рассмотрения предложений о присвоении почетного звания.

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