Киншаса, , 10:41 — REGNUM Выборы в местные и районные администрации ДР Конго, запланированные на 2019 г., не состоятся и в этом году, поскольку правительство страны не способно должным образом осуществить подготовку к избирательному процессу. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад Независимой избирательной комиссии ДР Конго.

В представленном в парламенте докладе указывалось, что правительство страны сталкивается с серьезной нехваткой средств и оборудования, необходимого для проведения выборов.

Эксперты постановили, что в текущей ситуации организовать выборы мэров муниципалитетов и губернаторов провинций будет крайне проблематично. Кроме того, в комиссии внесли предложение об уменьшении количества районов и муниципалитетов.

Со своей стороны, министр связи и СМИ ДР Конго Давид Джолино Дивамповеса Макелеле заявил, что президент страны Феликс Чисекеди намеревался осуществить проведение местных выборов в течение своего пятилетнего срока пребывания у власти. Напомним, что он вступил в должность в январе 2019 года.

Эксперты избиркома, однако, рекомендовали проведение выборов по окончании президентского срока Чисекеди.