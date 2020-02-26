Женева, Швейцария, , 10:33 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла вопрос о роли индонезийских женщин на встрече совета ООН по правам человека в Женеве, сообщает Antara.

«Роль индонезийских женщин в содействии миру осуществляется не только на национальном уровне, но и на региональном и глобальном уровнях», — отметила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, число индонезийских женщин-миротворцев продолжает расти и будет увеличиваться в будущем.

«В начале марта вместе с индонезийскими женщинами я планирую посетить Кабул, чтобы создать женскую сеть Афганистан-Индонезия», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в кулуарах совета ООН по правам человека в Женеве Индонезия выступила с инициативой провести мероприятие, касающееся конвенции ООН против пыток.

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