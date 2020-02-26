Москва, , 10:38 — REGNUM В России за двадцать лет вдвое уменьшилось число заключённых. Это произошло постепенно, но стало революционным событием, заявил президент РФ в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что число осуждённых уменьшалось в результате различных решений, например, либерализации ответственности для тех, кто совершил незначительное правонарушение, а также впервые привлекался к ответственности.

«Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле», — сказал Путин.

По данным ФСИН, в настоящее время в России — около 510 тыс. заключённых, тогда как в 1999 году их насчитывалось около 1 млн человек.

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