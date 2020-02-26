Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Спикер петербургского Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров поддержал закрепление понятия брака как союза между мужчиной и женщиной в Конституции РФ в качестве проявления «божеской нормы».

Об этом Макаров заявил 26 февраля в благодарственной речи в адрес уходящего с должности детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Макарова, он «очень порадовался» словам президента РФ, который предложил закрепить слово «брак» в Конституции как союз между мужчиной и женщиной.

«Я считаю, это очень важно для нашего общества. И вообще для мира важно — показать, как это должно быть. Исходя из нормальных норм, божеских норм, правил, установленных господом богом. Вот эти вещи, они обязательно должны, акцент особый сделан в Конституции. Другое дело, внесут ли эти поправки. Ну я их озвучил, вот эти все», — произнес Вячеслав Макаров.

Далее он продолжил благодарить Агапитову, которая отслужила на посту уполномоченного по правам ребенка в Петербурге два срока подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, Макаров ранее выступил за обозначение России как православной страны в обновленной Конституции РФ.

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