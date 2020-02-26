Москва, , 10:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин во время интервью ТАСС неоднократно упоминал Приморье.

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В интервью «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства, в числе многих тем и вопросов, затронул реализацию масштабных проектов в Приморском крае, в частности во Владивостоке.

«Когда вижу результат, мне становится приятно. Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, на аэропорт, куда я раньше приезжал, когда он строился, — другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен, это всё мне очень приятно видеть. Но это точечный результат, понимаете, а нам нужно достичь результатов по очень широкому фронту. И здесь недостаточно осуществлять точечные проекты. Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе программы, так называемые госпрограммы, они уже не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят. Я говорил и хочу повторить, разница между нацпроектом и госпрограммой прежней заключается в том, что мы определяем конкретные задачи, уровень ресурсов, в том числе дополнительных, которые нужны для их решения, ответственных лиц. Вот такого таргетирования у нас никогда раньше не было», — сказал Владимир Путин.

Президент упомянул, как проталкивал строительство моста на остров Русский, против которого были председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин и министр экономики Герман Греф.

«Они были против — дорого. Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили», — признался Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» обусловлен интересом к осмыслению итогов многолетнего пребывания президента РФ на высших государственных постах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.