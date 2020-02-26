Москва, , 10:24 — REGNUM Вышедший в отставку помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков ответил сайту «Актуальные комментарии» на вопрос о судьбе Донбасса:

В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.