Москва, 26 февраля 2020, 10:24 — REGNUM Вышедший в отставку помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков ответил сайту «Актуальные комментарии» на вопрос о судьбе Донбасса:
— Донбасс вернется в состав Украины?
— У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.
В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.