Ярославль, , 10:22 — REGNUM Директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев покинул свой пост. Информация об этом размещена на сайте правительства области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Николаев Yarregion.ru

И.о. директора департамента указана замдиректора Мария Сачкова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время вокруг сферы ЖКХ в регионе происходили заметные скандалы. Резонансным стал приход в сферу выходцев из Ставрополья, где ранее работал Николаев.

Скандальный характер носила и ситуация с концессией объектов теплоснабжения в Ростовском районе, которую одобрил департамент. Как выяснилось, компания-концессионер связана с людьми, приведшими к банкротству и огромным долгам два района в соседней Владимирской области. При этом муниципальное предприятие в Ростове, в ведении которого находятся котельные и сети, возглавил человек, судимый за вывод денег из сферы ЖКХ.

Александр Николаев проработал в Ярославле ровно год. Он был назначен на этот пост в январе 2019-го.

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