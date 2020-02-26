Конакри, , 10:23 — REGNUM Гвинея столкнулась с политической нестабильностью и напряженностью в преддверии проведения парламентских выборов и конституционного референдума, которые должны состояться 1 марта. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, напряженность в отношении между различными политическими лагерями западноафриканской страны усилилась на фоне того, как лидеры оппозиции пригрозили призывом к отмене выборов. Это, по словам корреспондентов RFI, вызвало серьезные опасения представителей гражданских организаций и жителей страны.

Ряд оппозиционных политиков обратился с призывом к атаке на избирательные участки и имеющееся там оборудование. В ответ на это представители правящей партии заявили, что против всех совершивших подобные атаки будут приняты серьезные меры.

«Текущее положение и лозунги политиков вызывают опасения», — заявил представитель гвинейской правозащитной организации Алсейни Салл, добавив, что высказывания оппозиции разжигают ненависть и беспорядки в социальных сетях.

По информации журналистов, конституционный суд Гвинеи отклонил все обращения оппозиции против проведения референдума. Как сообщил представитель организации политических наук в Гвинее Кабинет Фофана, религиозные лидеры не смогли способствовать примирению враждующих сторон.

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