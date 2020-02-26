Симферополь, , 12:09 — REGNUM Украинские браконьеры, задержанные у побережья Крыма, не могут из-за непогоды вернуться домой. Об этом 26 февраля сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Крыму.

«Неблагоприятная погода не позволяет выйти в море. С улучшением гидрометеорологических условий Пограничное управление планирует осуществить сопровождение судна с гражданами Украины для обеспечения безопасности их перехода», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, браконьеров задержали 14 февраля в Азовском море с уловом камбалы-калкан. У задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов. Керченский городской суд арестовал их на десять суток.

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