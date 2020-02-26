Москва, , 10:16 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа продлить санкции против России еще на один год связано с общей стратегией давления на Россию, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 26 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Одна из причин такого шага — это общая стратегия давления на Россию, стремление к ее максимальному экономическому ослаблению и снижению ее военно-политического потенциала, — сказал Шаповалов. — Это стратегическая цель, которая обозначена США и по сути зафиксирована во всех основных стратегических документах Вашингтона. Санкционная политика, которая проводится США в отношении РФ, с формальной точки зрения привязана к каким-то конкретным событиям, но на самом деле представляет собой элемент давления на Россию. Не с Украины это началось и не Украиной это закончится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине